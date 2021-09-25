PSG - Montpellier maçı canlı olarak Tuttur'da

PSG - MONTPELLIER MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN

Fransa Ligi'nin 6. haftasında PSG ile Montpellier kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Maçta PSG'nin galibiyetine 1,07 ve Montpellier'in galibiyetine ise 9,60'lık oran belirleniyor. Maçın beraberlik oranı 5,80 olurken 2,5 ALT oranı 3,05 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,18 olarak duyuruldu.Mücadelede ilk golü PSG'nin atmasına 1,13'lük oran açıklanırken ilk golü Montpellier'in atmasına 3,00 ve Gol olmaz oranı ise 35,00 olarak duyuruldu.PSG ile Montpellier'i karşı karşıya getiren maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,59 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,80 olarak duyuruldu.300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!