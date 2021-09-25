PSG - Montpellier maçı canlı olarak Tuttur'da

PSG ile Montpellir Fransa Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG - Montpellier maçı canlı olarak Tuttur'da
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25 Eylül 2021 10:59
Fransa Ligi'nin 6. haftasında PSG ile Montpellier kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Maçta PSG'nin galibiyetine 1,07 ve Montpellier'in galibiyetine ise 9,60'lık oran belirleniyor. Maçın beraberlik oranı 5,80 olurken 2,5 ALT oranı 3,05 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,18 olarak duyuruldu.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü PSG'nin atmasına 1,13'lük oran açıklanırken ilk golü Montpellier'in atmasına 3,00 ve Gol olmaz oranı ise 35,00 olarak duyuruldu.

KARŞILAŞMADA GOL VAR MI?

PSG ile Montpellier'i karşı karşıya getiren maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,59 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,80 olarak duyuruldu.

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