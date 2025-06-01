PSG'den Münih'te zafer gecesi: İlk şampiyonluk

💥Paris Saint-Germain, finalde Hakimi ile öne geçti. pic.twitter.com/kJVqy9unYi



— Sporx (@sporx) May 31, 2025

Doue, bu golüyle birlikte tarihe geçti. 19 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi finalinde gol atan en genç 3. futbolcu oldu.

Öte yandan bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız olan Desire Doue, turnuva tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu. (19 yaş 362 gün)

Paris Saint-Germain, finalde ikinci golü buldu.🔥 pic.twitter.com/baCx8gJaCK



— Sporx (@sporx) May 31, 2025

Desire Doue neler yapıyorsun Doue! 19 yaşında finalde 2 gol 1 asist! 🔥🔥 pic.twitter.com/WW0bcU0whT



— Sporx (@sporx) May 31, 2025

🔥Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi finalinde beşinci golü buldu. pic.twitter.com/SHC3QMbE8t



— Sporx (@sporx) May 31, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız temsilci Paris Saint-Germain ve İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain 5-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.PSG, maçın 12. dakikasındaile 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise Hakimi'nin golünde asist yapanPSG'nin 2. golünü kaydetti.İlk yarı, PSG'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken63. dakikada duble yaptı ve PSG'yi 3-0 öne geçirdi. 73. dakikada ise, PSG'nin 4. golünü kaydetti. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise PSG'de, takımının 5. golüne imza attıMaçta başka gol sesi çıkmazken, karşılaşmayı 5-0 kazanan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Öte yandan Fransız devi, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında şampiyon olan ilk takım olmayı başardı.Ayrıca PSG, Inter'i 5-0'la geçerken Şampiyonlar Ligi finallerindeki en farklı galibiyete imza attı.PSG, organizasyon finalinde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.2025: Paris-Inter: 5-01960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-31974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-01989: Milan-Steaua Bükreş. 4-01994: Milan-Barcelona: 4-0Inter'de forma giyen milli futbolcumuz, ilk 11'de başladığı mücadelede 70 dakika sahada kaldı.Mücadelenin 12. dakikasında PSG'nin kalabalık geliştirdiği hücumda ceza sahası dışının solunda topu alan Vitinha , ceza sahasının soluna doğru koşu yapan Desire Doue'ye pasını gönderdi. Çapraz pozisyonda topu kontrol eden Doue, kale önünde olan Achraf Hakimi'ye pasını gönderdi. Hakimi, sağ ayağının içiyle yaptığı dokunuşla topu boş kaleye gönderdi. Eski takımına gol atan Hakimi, Inter taraftarından özür diledi.Karşılaşmanın 20. dakikasında kontraatağa çıkan PSG'de kendi yarı alanının solunda topu alan Khvicha Kvaratskhelia, önünden bindirme yapan Ousmane Dembele'ye pasını verdi. Dembele ceza sahası sol yan çizgisine kadar ilerleyip ceza alanının sağında boşta olan Desire Doue'ye pasını verdi. Doue, kontrolü sağladıktan sonra sağ ayağının üstü ile vuruşunu yaptı. Savunmada Federico Dimarco'ya çarpıp yön değiştiren top, kaleci Yann Sommer'i yanıltarak ağlara gitti. İlk golün asistini yapan 19 yaşındaki Doue, 8 dakikada 1 gol, 1 asist yapmayı başardı.Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise PSG'de orta alanda topla buluşan Ousmane Dembele, akıl dolu dokunuşla Vitinha'yı topla buluşturdu. Topla birlikte hızlı şekilde rakip yarı alanın ortalarını geçen Vitinha, ceza sahası yayının sağından ceza alanına koşu yapan Doue'ye pasını verdi. Doue sağ ayağıyla yakın köşeye yerden sert vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu.Maçın 73. dakikasında ise PSG'nin geliştirdiği kontraatakta kendi yarı alanının solunda topla buluşan Dembele, merkezden savunma arkasına koşu gösteren Kvaratskhelia'ya çok iyi bir pas gönderdi. Topla birlikte ceza alanına yönelen Kvara, karşı karşıya pozisyonda sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta Sommer'in solundan topu ağlarla buluşturdu.Mücadelenin 86. dakikasında PSG'nin merkezden geliştirdiği atakta ceza sahası yayının önünde topu alan Senny Mayulu, ceza sahasının sol çaprazında olan Barcola'ya pasını verip kale alanının önüne doğru koşuya başladı. Bu koşuyu gören Barcola verdiği pasla Mayulu'yu karşı karşıya bıraktı. Mayulu çapraz pozisyonda yaptığı sert vuruşla Sommer'i bir kez daha mağlup etti.Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.PSG, finalden zaferle ayrılarak kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçti. PSG, kupayı ilk kez kazandı.İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını elinde tutuyor.İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada, İngilizler ise 15 kez zafere uzandı.Kupayı Real Madrid 15, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, PSG, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.PSG, Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren ikinci Fransız takımı oldu. Daha önce Marsilya, 1993 sezonunda Milan'ı yine Münih'te oynanan finalde Basile Boli'nin tek golüyle mağlup etmişti.PSG'nin İspanyol teknik adamı Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ni 2 farklı kulüple kazanan yedinci çalıştırıcı oldu. Daha önce Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983), Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern 2001), Jose Mourinho (Porto 2004, Inter 2010), Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013), Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007; Real Madrid 2014, 2022, 2024) ve Pep Guardiola (Barcelona 2009, 2011; Manchester City 2023) bu onura ulaşmıştı.PSG'nin genç oyuncusu Desire Doue, kaydettiği 2 gol ve 1 asistle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Doue, Devler Ligi finalinde skor katkısı yapan en genç oyuncu oldu. Ayrıca Doue, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir final maçında 3+ gole katkıda bulunan ilk oyuncu oldu.1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız 2, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.18. dakikada PSG, 2. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.23. dakikada Inter'in ilk ciddi atağında Martinez'in kornerden gelen topa kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.37. dakikada Inter, yine bir korner atışında gole yaklaştı. Hakan'ın kullandığı kornerde Thuram'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.45. dakikada PSG, 3. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.PSG, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.Final mücadelesinin ikinci yarısındaki ilk tehlikeli atak 50. dakikada PSG'den geldi. Kvaratskhelia ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.58. dakikada Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, hakeme itirazdan sarı kart gördü.63. dakikada Vitinha'nın asistiyle Doue, kendisinin maçtaki ikinci, takımının ise 3. golünü attı ve gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için 65. dakikada sarı kart gördü.70. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oyundan çıktı.PSG, karşılaşmayı 5-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.Allianz ArenaIstvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Dk. 78 Hernandez), Neves (Dk. 84 Zaire-Emery), Vitinha, Ruiz (Dk. 84 Mayulu), Doue (Dk. 66 Barcola), Kvaratskhelia (Dk. 84 Ramos), DembeleSommer, Acerbi, Pavard (Dk. 53 Bisseck (Dk. 62 Darmian), Bastoni, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 70 Asllani), Mkhitaryan (Dk. 62 Augusto), Barella, Dimarco (Dk. 53 Zalewski), Thuram, MartinezDk. 12 Hakimi, Dk. 20 ve Dk. 63 Doue, Dk. 73 Kvaratskhelia, Dk. 87 Mayulu (Paris Saint-Germain)Dk. 56 Zalewski, Dk. 58 Simone Inzaghi (Teknik direktör), Dk. 69 Thuram, Dk. 71 Acerbi (Inter), Dk. 64 Doue, Dk. 90 Hakimi (Paris Saint-Germain)