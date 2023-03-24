PSG'den Messi, Ramos ve Mbappe açıklaması

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi; Lionel Messi, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
PSG'den Messi, Ramos ve Mbappe açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2023 21:33
Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu.

Al-Khelaifi, sözleşmeleri bitecek Lionel Messi ve Sergio Ramos ile birlikte Kylian Mbappe için de konuştu ve 3 futbolcuyla da yola devam etmek istediklerini söyledi.

Fransız ekibinin başkanı, "İnsanlar neler olduğunu bilmek istiyor. Onların bizimle devam ettiğini görmek istiyoruz. Neler yapabileceğimizi, devam edebileceğimizden nasıl emin olabileceğimizi analiz edeceğiz. Hata yapmayacağız" dedi.

Akademiye ve genç isimlere de yatırım yapmaya devam edeceklerini aktaran Al-Khelaifi, "Genç yeteneklere odaklanıyoruz. Akademi ve gelecek için yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery