PSG'den Messi, Ramos ve Mbappe açıklaması

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu.



Al-Khelaifi, sözleşmeleri bitecek Lionel Messi ve Sergio Ramos ile birlikte Kylian Mbappe için de konuştu ve 3 futbolcuyla da yola devam etmek istediklerini söyledi.



Fransız ekibinin başkanı, "İnsanlar neler olduğunu bilmek istiyor. Onların bizimle devam ettiğini görmek istiyoruz. Neler yapabileceğimizi, devam edebileceğimizden nasıl emin olabileceğimizi analiz edeceğiz. Hata yapmayacağız" dedi.



Akademiye ve genç isimlere de yatırım yapmaya devam edeceklerini aktaran Al-Khelaifi, "Genç yeteneklere odaklanıyoruz. Akademi ve gelecek için yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.





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