PSG'de hedef Aubameyang

Chelsea'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang için Fransa iddiası geldi.



Footmercato'da yer alan habere göre; PSG, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak istiyor.



Fransız devinin, geçtiğimiz sezon Barcelona'da iyi bir performans göstermesine rağmen Robert Lewandowski'nin transfer edilmesiyle birlikte takımdan gönderilen Gabonlu oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.



Chelsea, yaşı ve yüksek maaşı sebebiyle ayrılık talebine olumlu bakabileceği kaydedildi.



Öte yandan golcü oyuncunun da Paris Saint Germain'e transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.



33 yaşındaki Gabonlu yıldız bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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