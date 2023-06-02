PSG'de bir ayrılık daha!

Paris Saint-Germain, İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de bir ayrılık daha!
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02 Haziran 2023 23:24
Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Fransız ekibi, deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ramos ise, "Son 2 yıldır PSG forması giymek harika bir deneyimdi. Paris'te unutulmaz bir macera yaşadım. Herkese desteği ve sevgisi için teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

37 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile sözleşmesini tamamlamasının ardından 2021 yılında PSG'ye imza atmıştı.

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