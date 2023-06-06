PSG, Christophe Galtier'le yollarını ayırıyor

Le Parisien'in haberine göre PSG, Christophe Galtier'le yollarını ayıracak ve Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG, Christophe Galtier'le yollarını ayırıyor
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06 Haziran 2023 16:09
Sezon başında takıma gelen ve PSG'yi şampiyonluğa ulaştıran Christophe Galtier'le yollar ayrılıyor. Le Parisien'in haberine göre PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Christophe Galtier'le konuşup takımdan ayrılcağını açıklayacak. Luis Campos, Galtier'in ayrılmasının ardından Alman teknik direktör Julian Nagelsmann'ı takımın başına geçirmek istiyor.

YAKINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Fransız basınına göre ipler daha önce kopsa da Fransız teknik direktör Galtier'in takımdan ne zaman ayrılcağı belli değildi. Le Parisien'in haberine göre Christophe Galtier bu hafta içerisinde takımdan ayrılacak. Alman teknik direktör Julian Nagelsmann'da, Luis Campos ile bu hafta içerisinde tekrardan bir araya gelecek.

YARDIMCI OLARAK HENRY

Fransız basınına göre Julian Nagelsmann takımın başına geçerse Fransız kültürünü tanıyan birisi olarak Thierry Henry'nin, Alman hocanın yanında yardımcı olarak çalışacağı iddia edildi.

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