PSG Academy, Türkiye'de futbolcu avında

Paris Saint Germain Futbol Academy, 170'e yakın eğitmeniyle birlikte 11 şehir ve 21 lokasyonda Türkiye'de hizmet veriyor. Paris Saint Germain Academy Türkiye kurucusu Nihat Uğurlu, Türkiye'deki hedeflerinin ise 50 ilde, 70 lokasyon olduğunu dile getirdi. PSG Academy, sezon öncesinde Antalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiriyor. Türkiye'de 11 şehirde, 21 lokasyonda faaliyet gösteren PSG Futbol Academy Türkiye'nin kurucusu Nihat Uğurlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



"SPORCULAR, FUTBOL EĞİTİMLERİNİN YANINDA KİŞİSEL EĞİTİMLERİNİ DE ALIYORLAR"



Sporcuların futbol eğitimlerinin yanı sıra kişisel eğitimlerini de aldığını dile getiren Nihat Uğurlu, "Paris Saint Germain Academy, Türkiye'de toplamda 21 lokasyonda ve 11 şehirde faaliyet veriyor. PSG akademi teknik direktörü Türkiye'ye geliyor ve bütün teknik direktörlerimize, metodoloji ve antrenman programlarını öğretiyor. Biz de Paris'ten gelen metodoloji ve antrenman programlarını bire bir uyguluyoruz. PSG Akademi'ye kaydolmuş sporcular, futbol eğitimlerinin yanında kişisel eğitimlerini de alıyorlar. Gelen futbolcu, İngilizce futbol terimlerini öğreniyor, beslenme doktoru var. Saha içinde spor psikoloji uzmanları, her pazar günü pedagog eğitimi ve teknik direktörlerimizi eğitiyoruz" diye konuştu.



"PSG ACADEMY'NİN TÜRKİYE PLANLAMASI 50 ŞEHİR VE 70 LOKASYON"



Hedeflerinin 50 şehirde ve 70 lokasyonda hizmet vermek olduğunun altını çizen Uğurlu, "Türkiye genelinde 2 bin 500'e yakın sporcumuz var. 170'e yakın teknik direktörümüz var. Ofis çalışanlarımızla birlikte 220'ye yakın çalışanımız var. PSG Academy'nin Türkiye planlaması 50 şehir ve 70 lokasyon. 70 lokasyon demek 20 binin üzerinde sporcu demek. Bu da dünyanın en büyük akademisi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.



"PSG OYUNCULARI TAKİP EDİYOR VE YETENEKLİ OLANLAR PSG ALTYAPISINA DAVET EDİLİYOR"



Oyuncuların Paris Saint Germain tarafından takip edildiğini, yetenekli olanların Fransız kulübünün altyapısına davet edildiğini söyleyen Nihat Uğurlu, "PSG Akademi'ye her sporcu katılabilir. Katıldığı zaman sporcuları sınıflandırıyoruz. Gelen sporcu başlangıç grubuna giriyor. Eğer yeteneğini ve fiziksel olarak gelişimini sağladıktan sonra da performansa geçiyor. Performansta yetenekli görülen sporcular yılda bir kez Paris'te düzenlenen World Cup'a katılıyor. Dünyadaki akademiler burada buluşuyor. PSG oyuncuları takip ediyor ve yetenekli olanlar PSG altyapısına davet ediliyor" dedi.



"ANTALYA'DA YILDA 4 KEZ KAMP YAPIYORUZ"



Antalya'da yılda 4 kez kamp gerçekleştirdiklerini ifade eden Uğurlu, sözlerini şöyle noktaladı:



"Antalya'da yılda 4 kez kamp yapıyoruz. Bu bizim önem verdiğimiz bir kamp, çünkü summer kamp. Yaz ayında aslında sezona hazırlık kampımız olarak hazırlandı. Gelen sporcular burada günde 2 kez antrenman yapıyor. Kalan zamanlarda da kişisel gelişim eğitimleri alıyorlar. Aslında bir bütün haline getiriyoruz. Gelen oyuncular, Antalya'daki diğer takımlarla maç yaparak da performanslarını geliştirmiş oluyorlar."



