Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bir maçın Kovid-19 nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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01 Aralık 2020 21:38
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa-Newcastle United karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Newcastle United Kulübü'nde Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği ve takımın antrenman tesisinin kapatıldığı belirtildi.

Newcastle ekibinden gelen talep üzerine 4 Aralık Cuma günü oynanması planlanan Aston Villa maçının ertelendiği, karşılaşmanın ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.



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