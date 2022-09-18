Premier Lig'de tarihe geçen çocuk; Nwaneri

Arsenal'in Brentford'u 3-0 mağlup ettiği maçta Premier Lig'de yeni bir tarih yazıldı.



Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Arsenal'de Fabio Vieira'nın yerine oyuna giren 2007 doğumlu futbolcu Ethan Nwaneri, lig tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu. Rekor, Fulham'da 16 yaş 30 günlükken süre alan ve şu an Liverpool'da forma giyen Harvey Elliott'a aitti. Öte yandan Nwaneri, Cesc Fabregas'ın 2003 yılında Rotherham'a karşı Lig Kupası maçında 16 yaş 177 günken süre alarak Arsenal tarihinde forma giyen en genç A takım oyuncusu rekorunu da kırmış oldu.



"ARTIK ÖDEVLERİNİ YAPABİLİR"



Nwaneri'nin oyuna girmesini değerlendiren spor yorumcusu Gary Lineker, "15 yaşındaki Ethan Nwaneri, Arsenal formasıyla maça çıktı. Şükürler olsun ki maç erken saatte ve maçtan sonra ödevini bitirebilir." ifadelerini kullanarak dikkat çekti.



Brentford karşısında kısa süre forma giyen Nwaneri, ilk resmi maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.





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