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Poyraz Efe Yıldırım Trabzonspor'a geri döndü

Geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor'da kiralık geçiren 20 yaşındaki forvet Poyraz Efe Yıldırım, Trabzonspor'a geri döndü. Genç oyuncu, yeni sezon öncesi takımla çalışmalara başladı.

calendar 02 Temmuz 2025 12:59
Poyraz Efe Yıldırım Trabzonspor'a geri döndü
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Trabzonspor'un genç yeteneklerinden Engin Poyraz Efe Yıldırım, kiralık geçirdiği sezonun ardından takıma geri döndü. 

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması giyen 20 yaşındaki forvet, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor'la çalışmalara başladı.

Ümraniyespor'da 15 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Poyraz Efe, altyapı kariyerinde de etkileyici istatistiklere imza attı.



Trabzonspor U19 Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 29 gol ve 9 asist üreten genç oyuncu, bordo-mavili ekipte geleceğe dönük önemli bir potansiyel olarak görülüyor.

Teknik heyetin kamp sürecinde performansını yakından takip edeceği Poyraz Efe, bu sezon A takımda kalıcı olmak için mücadele edecek.

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