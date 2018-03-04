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Potada nefes kesecek derbi! Fenerbahçe-Galatasaray

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Pazar günü Ülker Arena'da Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.

Kaynak: AA
Potada nefes kesecek derbi! Fenerbahçe-Galatasaray
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04 Mart 2018 09:19
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 13.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Ligde 18 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, haftaya lider girdi. Galatasaray Odeabank ise 18 maçta 7 galibiyet çıkarabildi.

Sezonun ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe Doğuş 83-62 kazanmıştı.

- Fenerbahçe, son 6 maçta yenilmedi

Fenerbahçe Doğuş, sarı-kırmızılı ekip ile yaptığı son 6 resmi maçı kazandı.

Sarı-lacivertli takım, Galatasaray Odeabank ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine mağlup olmadı.

Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'a son olarak 26 Mayıs 2016'da deplasmanda çıktığı lig maçında yenilmişti.

- Galatasaray, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kazanamadı

Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Doğuş'u iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda hiç yenemedi.

Sarı-kırmızılı basketbol takımı, 2012 yılında hizmete giren salonda Fenerbahçe ile yaptığı 13 lig maçını da kaybetti.

- Fenerbahçe, Galatasaray'a sahasında geçit vermiyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sahasında yaklaşık 7 yıldır Galatasaray'a kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı takıma son olarak 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi olduğu maçta mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında sahasında rakibiyle yaptığı 14 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Fenerbahçe, ev sahibi olarak yer aldığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 1, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 13 karşılaşmayı kazandı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:

Tarih  Salon   Skor
 30.12.2011   Sinan Erdem   80-79
 19.12.2012  Ülker   74-67
 31.03.2014  Ülker    77-52
 03.06.2014  Ülker     89-70
 05.06.2014  Ülker    74-73
 13.06.2014  Ülker     76-63
 19.06.2014  Ülker     20-0 (Hükmen)
 17.11.2014  Ülker     85-74
 21.05.2015  Ülker     93-67
 27.05.2015  Ülker    67-59
 27.02.2016  Ülker    77-68
 25.05.2016  Ülker    93-79
 27.05.2016  Ülker   80-55
 13.11.2016  Ülker   92-74

Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.  

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