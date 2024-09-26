Boston Celtics forveti Kristaps Porzingis, ayak ameliyatı sonrası iyileşme süreci konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Porzingis, yaz döneminde sol ayak bileğindeki tendonundan geçirdiği ameliyatının iyileşme süreci hakkında heyecanlı olduğunu ve oynayabildiğinde parkelere hiç aksamadan dönmesi konusunda iyimser kaldığını belirtti:



"Çok fazla şey yaptım, oldukça iyiyim. Bu hızla ilerlemeye devam etmeyi ve en kısa sürede parkelere geri dönmeyi dört gözle bekliyorum. Hala başarıya çok açım. Halen kanıtlamam gereken şeyler varmış gibi hissediyorum. Önümüzdeki playoff serisinde sağlıklı kalmak istiyorum, bu yüzden kendi gözümde, insanlara göstermem gereken çok şey var."



Porzingis, ESPN'den Ramona Shelburne'e yaptığı açıklamada, Haziran ayında sol bacağındaki yırtık retinakulum ve çıkık posterior tibialis tendonunu onarmak üzere geçirdği ameliyatın iyileşme sürecinin, Aralık ayında sona erebileceğini ifade etmişti.



Porzingis, playoffların ilk turunda yaşadığı hamstring sakatlığı sonrası, NBA Finalleri'nin 2. maçında geçirdiği nadir tendon sakatlığının ardından 5. maç da dahil olmak üzere toplam üç maçta forma giymişti.



