Atlanta Hawks'ın yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis, Celtics ile geçirdiği son play-off döneminde yaşadığı gizemli rahatsızlığın ardından tamamen iyileştiğini ve kendini yeniden formda hissettiğini söyledi.Letonya merkezli Sports Studija programına konuşan Porzingis, BasketNews'e yaptığı açıklamada yaşadığı semptomları ve gelecek sezon beklentilerini değerlendirdi.diyen Porzingis, bu belirtilerin daha sonra "post-viral sendrom" olarak tanımlandığını ve artık tamamen geçtiğini ifade etti:."Porzingis, EuroBasket turnuvası öncesinde Letonya Milli Takımı'na katılacak, ardından Atlanta Hawks ile kamp sürecine başlayacak. 30.7 milyon dolarlık sözleşmesi 2025 sezonu sonunda sona erecek olsa da uzatma opsiyonu bulunuyor.Boston Celtics'ten yapılan takas hakkında da konuşan yıldız oyuncu, Jayson Tatum'un yaşadığı Aşil sakatlığı sonrası takımın maaş bütçesini dengelemek adına böyle bir hamleye gitmesini doğal karşıladığını belirtti:."Yeni takım arkadaşları Nickeil Alexander-Walker ve Luke Kennard ile birlikte Hawks'a hızlı adapte olacağına inanan Porzingis,ifadelerini kullandı.Porzingis geçen sezon 42 maçta 19.5 sayı, 6.8 ribaund, 2.1 asist ve 1.5 blok ortalamaları yakaladı. %48.3 saha içi, %41.2 üçlük ve %80.9 serbest atış yüzdesiyle oynadı.