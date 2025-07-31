Atlanta Hawks'ın yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis, Celtics ile geçirdiği son play-off döneminde yaşadığı gizemli rahatsızlığın ardından tamamen iyileştiğini ve kendini yeniden formda hissettiğini söyledi.
Letonya merkezli Sports Studija programına konuşan Porzingis, BasketNews'e yaptığı açıklamada yaşadığı semptomları ve gelecek sezon beklentilerini değerlendirdi.
"Sezon sonrası biraz dinlendim. Play-off'larda yorgunluk, baş dönmesi ve bayılacakmış hissi yaşıyordum. O süreçte hiç iyi değildim," diyen Porzingis, bu belirtilerin daha sonra "post-viral sendrom" olarak tanımlandığını ve artık tamamen geçtiğini ifade etti:
"Haziran ayında dinlenmeye geçtim, tempoyu düşürdüm ve o zamandan beri hiçbir belirti yaşamadım. Milli takıma katılmaya hazırım ve bu beni çok mutlu ediyor."
Porzingis, EuroBasket turnuvası öncesinde Letonya Milli Takımı'na katılacak, ardından Atlanta Hawks ile kamp sürecine başlayacak. 30.7 milyon dolarlık sözleşmesi 2025 sezonu sonunda sona erecek olsa da uzatma opsiyonu bulunuyor.
Boston Celtics'ten yapılan takas hakkında da konuşan yıldız oyuncu, Jayson Tatum'un yaşadığı Aşil sakatlığı sonrası takımın maaş bütçesini dengelemek adına böyle bir hamleye gitmesini doğal karşıladığını belirtti:
"Sezon sonunda menajerimle konuştum ve bir veya birkaç oyuncunun takaslanmasını bekliyordum. Spurs'e gitmem olasıydı ama Atlanta devreye girdi. Güzel bir sürpriz oldu."
Yeni takım arkadaşları Nickeil Alexander-Walker ve Luke Kennard ile birlikte Hawks'a hızlı adapte olacağına inanan Porzingis, "Artık çok daha hızlı uyum sağlıyorum. Savunmaları daha iyi okuyorum, kararları daha çabuk veriyorum. Bu da tecrübenin getirisi," ifadelerini kullandı.
Porzingis geçen sezon 42 maçta 19.5 sayı, 6.8 ribaund, 2.1 asist ve 1.5 blok ortalamaları yakaladı. %48.3 saha içi, %41.2 üçlük ve %80.9 serbest atış yüzdesiyle oynadı.
Letonya merkezli Sports Studija programına konuşan Porzingis, BasketNews'e yaptığı açıklamada yaşadığı semptomları ve gelecek sezon beklentilerini değerlendirdi.
"Sezon sonrası biraz dinlendim. Play-off'larda yorgunluk, baş dönmesi ve bayılacakmış hissi yaşıyordum. O süreçte hiç iyi değildim," diyen Porzingis, bu belirtilerin daha sonra "post-viral sendrom" olarak tanımlandığını ve artık tamamen geçtiğini ifade etti:
"Haziran ayında dinlenmeye geçtim, tempoyu düşürdüm ve o zamandan beri hiçbir belirti yaşamadım. Milli takıma katılmaya hazırım ve bu beni çok mutlu ediyor."
Porzingis, EuroBasket turnuvası öncesinde Letonya Milli Takımı'na katılacak, ardından Atlanta Hawks ile kamp sürecine başlayacak. 30.7 milyon dolarlık sözleşmesi 2025 sezonu sonunda sona erecek olsa da uzatma opsiyonu bulunuyor.
Boston Celtics'ten yapılan takas hakkında da konuşan yıldız oyuncu, Jayson Tatum'un yaşadığı Aşil sakatlığı sonrası takımın maaş bütçesini dengelemek adına böyle bir hamleye gitmesini doğal karşıladığını belirtti:
"Sezon sonunda menajerimle konuştum ve bir veya birkaç oyuncunun takaslanmasını bekliyordum. Spurs'e gitmem olasıydı ama Atlanta devreye girdi. Güzel bir sürpriz oldu."
Yeni takım arkadaşları Nickeil Alexander-Walker ve Luke Kennard ile birlikte Hawks'a hızlı adapte olacağına inanan Porzingis, "Artık çok daha hızlı uyum sağlıyorum. Savunmaları daha iyi okuyorum, kararları daha çabuk veriyorum. Bu da tecrübenin getirisi," ifadelerini kullandı.
Porzingis geçen sezon 42 maçta 19.5 sayı, 6.8 ribaund, 2.1 asist ve 1.5 blok ortalamaları yakaladı. %48.3 saha içi, %41.2 üçlük ve %80.9 serbest atış yüzdesiyle oynadı.