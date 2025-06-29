Porto, Francesco Farioli ile anlaşmaya yakın!

Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto, teknik direktörlük koltuğunu Francesco Farioli'ye emanet etmeye hazırlanıyor.
Portekiz basınından RTP Desporto'nun haberine göre, genç teknik adamla yapılan görüşmelerde sona gelindi.
Son olarak Hollanda ekibi Ajax'ı çalıştıran Farioli, lig şampiyonluğunu son hafta kaybetmişti. 36 yaşındaki İtalyan teknik direktör, daha önce Türkiye'de de Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştırmıştı.
Farioli'nin kısa süre içinde Porto ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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