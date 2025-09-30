29 Eylül
Porto'dan Farioli ile 7'de 7!

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Arouca'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti ve lige 7'de 7 ile başladı. Porto'nun ikinci golünü milli futbolcu Deniz Gül attı.

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Porto, Arouca deplasmanına konuk oldu. Porto, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Samu, 51. dakikada milli futbolcumuz Deniz Gül, 60. dakikada Francisco Moura ve 85. dakikada Zaidu Sanusi attı.

Porto, Martim Fernandes'in 48. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.


Konuk ekip Porto'da ikinci golü atan milli futbolcumuz Deniz Gül, karşılaşmaya ikinci yarıda dahil oldu.

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, bu galibiyetle birlikte lige 7'de 7 ile başladı ve 21 puana ulaştı. Arouca, 8 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında sahasında Benfica'yı konuk edecek. Arouca ise sahasında Famalicao'yu konuk edecek.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.