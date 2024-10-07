Porto, Braga'ya puan kaptırmadı

Portekiz Premier Lig'de Porto, evinde Braga'yı 2-1 mağlup etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Porto, Braga'ya puan kaptırmadı
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07 Ekim 2024 00:30
Son güncelleme 07 Ekim 2024 00:41
Portekiz Premier Lig'İn 8. hafta maçında Porto, evinde Braga'yı konuk etti. Estaadio Do Dragao Stadyumu'ndaki maçta Porto sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 45+1'de penaltıdan Wenderson Galeno ve 59'da Pepe attı. Braga'nın tek golünü ise 54'te Roger Fernandes kaydetti.

Porto, bu sonucun ardından ligde 8 maç sonunda 21 puana ulaştı. Braga, 14 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki haftasında Porto, AVS deplasmanına gidecek. Braga, evinde Farense'yi konuk edecek.

 

 

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