Portekiz'den itiraf: 'Rafa, Benfica için iyi bir seçenek!'

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva ile ilgili gelişmeler ülkesi Portekiz'de de yakından takip ediliyor.
Sport TV Muhabiri , Rafa Silva'nın Benfica'ya olası transferi hakkında TRT SPOR'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
İşte Portekizli gazeteci Oliviera'nın Rafa Silva'ya ilişkin açıklamaları...
"HERKES RAFA'NIN DURUMUNU MERAK EDİYOR"
"Portekiz'de Rafa'nın durumu bizi gerçekten etkiliyor çünkü kendisi Portekiz Millî Takımı'yla Avrupa Şampiyonu oldu ve Benfica'da da büyük etkisi olan bir oyuncunun geleceğini herkes merak ediyor."
"MOURINHO'DAN RAFA KONUSUNDA YORUM YOK"
"Rafa, Benfica basın toplantısında Jose Mourinho'nun da hakkında konuştuğu bir oyuncuydu. Mourinho, Rafa'nın daha önce Benfica'da oynadığını bu yüzden onun hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi. Ayrıca Rafa'yı kişisel olarak tanımadığını ve bu nedenle Benfica'nın onu bu kış transfer döneminde kadroya katma girişimleri hakkında fazla bilgi veremeyeceğini belirtti."
"BEŞİKTAŞ'LA SORUN YARATMAZ"
"Yani Rafa, Benfica'da ve Braga'da tarih yazmış bir oyuncu. Artık milli takımda oynamıyor ama kariyerini takip etmeye devam ediyoruz. Beşiktaş ile ilgili yaşanan bu durumlar varken, Benfica da oyuncu için bir hamle yapma ihtimaline kesinlikle dikkat edecektir; ancak bunu hiçbir zaman Beşiktaş'la sorun yaratacak bir şekilde yapmaz. Kulüplerin iyi bir ilişkisi var."
"RAFA İYİ BİR SEÇENEK OLABİLİR"
"Ayrıca Benfica'nın yaratıcı oyuncusu Dodi Lukebakio sakat, bu yüzden Rafa iyi bir seçenek olabilir. Kulübü tanıyor ve taraftarlar Rafa'yı gerçekten çok seviyor, bu yüzden geri dönüş bir ihtimal olabilir. Ama bu konuda Mourinho'nun görüşü çok önemli olacak. Rafa harika bir oyuncu olduğu için bu konuyu büyük dikkatle takip edeceğiz ve Türk futboluyla hem Beşiktaş hem Benfica arasında da bir bağlantı olduğu için, Portekiz'de Rafa'nın geleceğini bilmek istiyoruz."
Sport TV Muhabiri , Rafa Silva'nın Benfica'ya olası transferi hakkında TRT SPOR'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
İşte Portekizli gazeteci Oliviera'nın Rafa Silva'ya ilişkin açıklamaları...
"HERKES RAFA'NIN DURUMUNU MERAK EDİYOR"
"Portekiz'de Rafa'nın durumu bizi gerçekten etkiliyor çünkü kendisi Portekiz Millî Takımı'yla Avrupa Şampiyonu oldu ve Benfica'da da büyük etkisi olan bir oyuncunun geleceğini herkes merak ediyor."
"MOURINHO'DAN RAFA KONUSUNDA YORUM YOK"
"Rafa, Benfica basın toplantısında Jose Mourinho'nun da hakkında konuştuğu bir oyuncuydu. Mourinho, Rafa'nın daha önce Benfica'da oynadığını bu yüzden onun hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi. Ayrıca Rafa'yı kişisel olarak tanımadığını ve bu nedenle Benfica'nın onu bu kış transfer döneminde kadroya katma girişimleri hakkında fazla bilgi veremeyeceğini belirtti."
"BEŞİKTAŞ'LA SORUN YARATMAZ"
"Yani Rafa, Benfica'da ve Braga'da tarih yazmış bir oyuncu. Artık milli takımda oynamıyor ama kariyerini takip etmeye devam ediyoruz. Beşiktaş ile ilgili yaşanan bu durumlar varken, Benfica da oyuncu için bir hamle yapma ihtimaline kesinlikle dikkat edecektir; ancak bunu hiçbir zaman Beşiktaş'la sorun yaratacak bir şekilde yapmaz. Kulüplerin iyi bir ilişkisi var."
"RAFA İYİ BİR SEÇENEK OLABİLİR"
"Ayrıca Benfica'nın yaratıcı oyuncusu Dodi Lukebakio sakat, bu yüzden Rafa iyi bir seçenek olabilir. Kulübü tanıyor ve taraftarlar Rafa'yı gerçekten çok seviyor, bu yüzden geri dönüş bir ihtimal olabilir. Ama bu konuda Mourinho'nun görüşü çok önemli olacak. Rafa harika bir oyuncu olduğu için bu konuyu büyük dikkatle takip edeceğiz ve Türk futboluyla hem Beşiktaş hem Benfica arasında da bir bağlantı olduğu için, Portekiz'de Rafa'nın geleceğini bilmek istiyoruz."