Porno yıldızından James Rodriguez'e kutlama

Yetişkin film yıldızı Kendra Lust, James Rodriguesz'in doğum gününü kutlayarak olay yarattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Porno yıldızından James Rodriguez'e kutlama
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15 Temmuz 2020 14:41
Real Madrid'in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez geçtiğimiz günlerde 29 yaşına girdi. Rodriguez'in doğum gününü kutlayanlar arasında yetişkin film yıldızı Kendra Lust da vardı.

Kolombiyalı futbolcuya twitter hesabından yazan Kendra Lust, "Doğum günün kutlu olsun James, Umarım beğenmişsindir" dedi.

James Rodriguez, 6 yıllık eşi Daniela Ospina'dan ayrıldıktan sonra yetişkin film yıldızlarını sosyal medya hesabından takibe almıştı.






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