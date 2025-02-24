Popovich bu sezon dönmeyecek, geleceği belirsiz

San Antonio Spurs'ün efsanevi koçu Gregg Popovich'in bu sezon takımın başına geri dönmesi beklenmiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Popovich bu sezon dönmeyecek, geleceği belirsiz
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24 Şubat 2025 12:38
San Antonio Spurs'ün efsanevi koçu Gregg Popovich'in bu sezon takımın başına geri dönmesi beklenmiyor.

Kasım ayında geçirdiği inmenin ardından sağlık durumunun belirsizliğini koruması, Popovich'in Spurs'teki geleceğini de soru işaretine çevirdi.

Popovich'in yokluğunda yardımcı antrenör Mitch Johnson, Kasım ayından bu yana başantrenörlük görevini üstleniyor. Spurs, sezon genelinde 24 galibiyet ve 30 mağlubiyet alırken, genç yıldız Victor Wembanyama da omzundaki kan pıhtısı nedeniyle sezonu kapattı.

1996 yılında Spurs'ün başına geçen Popovich, San Antonio'ya beş NBA şampiyonluğu ve 22 kez playoff deneyimi yaşattı. Ocak ayında 76 yaşına giren deneyimli çalıştırıcının gelecekteki planları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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