Podolski Japonya'dan ayrılıyor mu?

Vissel Kobe ile sözleşmesi sona eren Lukas Podolski'nin bir sonraki kulübünün ne olacağı merakla bekleniyor.Japon ekibiyle İmparatorluk Kupası'nı kazanan takımın önemli bir parçası olan eski Galatasaraylı Lukas Podolski'nin sözleşmesi sona erdi. 2017 yılında katıldığı Vissel Kobe'deki geleceğinin netlik kazanmaması üzerine Alman yıldızın hangi takıma gideceği merak konusu oldu.Alman basını Podolski'nin kariyerinin son imzasını efsane olduğu Köln'e atacağını iddia ederken oyuncunun Ekim ayında Bild'e verdiği röportajda şu sözleri kullandığını hatırlattı:"Kulübüm bana yeni sözleşme yapmak konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı. Muhtemel sezon bitince Japonya'da sözleşmemi bitirip buradan ayrılacağım"Vissel Kobe teknik direktörü Thorsten Fink'in Alman yıldız hakkında "Lukas fark yaratabilen bir oyuncu ve sahada liderlik gösterebiliyor. Ne olur bilmiyorum ama ben onun Kobe'de kalmasını istiyorum" sözlerini kullanmıştı.Alman basını Podolski'nin Köln'e geri dönerek kariyerinin son anlarını eski takımında geçirebilmesi için taraftarların yoğun isteğinin olduğunu manşetlerine taşımış durumda.Ancak Podolski, en büyük hayalinin doğduğu ülke olan Polonya'nın Gornik Zabrze takımında futbolu bırakmak olduğunu belirten yazısını kişisel internet sitesinde yayınlamaya devam ediyor.