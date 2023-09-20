Plaj futbolunda İsveç'i geçtik!

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nde ikinci maçında son Avrupa Şampiyonu İsviçre'yi 7-4 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadele ay-yıldızlıların golleri Volkan Yeşilırmak (2), Semih Türkmen (2), Efe Lorenzo Deniz, Spacca (Kendi kalesine) ve Cem Keskin'den geldi.



Gruptaki diğer karşılaşmada Romanya, Azerbaycan'ı 4-2 yenerken, milliler yarın Romanya ile grup liderliği için mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Plaj Futbolu Milli Takım Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, ağustos ayında FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre'yi mağlup ettiklerini hatırlatarak, bu galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdiklerini belirtti.



İsviçre galibiyetinin verdiği moralle Romanya karşısına çıkacaklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Romanya'yı asla hafife almıyoruz. Azerbaycan'ı mağlup ettiler. Şimdi iki takım kader maçına çıkacak. Bu karşılaşmada grup liderliği için mücadele vereceğiz. Gruptan çıkıp, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nde çeyrek finalist olmak istiyoruz. Sonrasında maç maç gideceğiz. Çok karakterli bir duruş gösteren, canını dişine takan, konsantrasyonlarını asla bozmayan bir oyuncu grubuna sahibim ve kendilerine çok teşekkür ediyorum."



Öte yandan grupta Azerbaycan ile yapılan ilk maçta yüzüne darbe alan Emrah Ekmekçi'nin burnunda kırık tespit edildiği, bu futbolcunun Türkiye'ye dönünce ameliyat edileceği bildirildi.



