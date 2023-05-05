Detroit Pistons'tan eski bir kadın çalışanın, takımı ve eski genel menajer yardımcısı Rob Murphy'ye cinsel ayrımcılık ve tacizden dava açtığı bildirildi.



Detroit Free Press'te yayınlanan bir habere göre DeJanai Raska isimli eski takım çalışanı, Eylül 2021'de yönetici asistanı olarak çalışmaya başladıktan sonra Murhpy'nin kalçasını tuttuğunu, 4 yaşındaki kızının önünde kendisini ellediğini ve "ondan bir çocuğu olmasını istediğini" söylediğini belirtti.



Raska ayrıca, o dönemde Pistons'ın G League takımının başkanı ve genel menajeri olan Murphy'yi kendisiyle cinsel birleşmeye zorlamakla suçladı.



Murphy'nin geçtiğimiz Çarşamba günü genel menajer yardımcılığı görevine son verilmişti ve Pistons ekibi, Free Press'e yaptığı açıklamada, Murphy'nin "şirket politikasını ve iş sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği için" görevden alındığını belirtmişti. Murphy, 2022 yaz döneminde aldığı terfinin ardından genel müdür yardımcısı olarak görev yapmış, Ekim ayında ise Pistons ekibi iddiaları soruştururken izne ayrılmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ