Pioli Ozan'ı değil, Milenkovic'i istedi

İtalya Serie A devi Milan, Pioli'nin isteği üzerine Sırp oyuncu Nikola Milenkovic'i takibini sürdürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pioli Ozan'ı değil, Milenkovic'i istedi
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02 Aralık 2020 17:36
İtalya Serie A ekibi AC Milan, Ozan Kabak yerine Nikola Milenkovic'i kadrosuna katmak istiyor.

Milan teknik direktörü Pioli, Sırp oyuncuyu çok beğendiği için Milan yönetimi gözünü 23 yaşındaki stopere çevirdi.

FIORENTINA FORMASI GİYİYOR

Fiorentina'da oynayan 23 yaşındaki Milenkovic, bu sezon takımıyla 11 maça çıktı. Sırp oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Pioli'nın daha önce 2017-2019 yıllarında Fiorentina'da beraber çalıştığı için oyuncuya daha yakın olduğu tahmin ediliyor.

Yaz aylarında Fiorentina, oyuncusu için 40 milyon avrodan aşağıdaki teklifleri kabul etmedi. Ücrette anlaşılamaması halinde Ozan Kabak'ın yeniden birinci aday konumuna gelmesi de mümkün görünüyor.



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