Pioli: 'Gelecek sezon 6. sıra yetmez'

Milan teknik direktörü Stefano Pioli, takımının ligin son bölümündeki performansı sonrası gelecek sezon için hedefi yükseltti.



Milan koronavirüs arası sonrası aldığı 9 galibiyet ve 3 beraberlikle ligin en iyisi oldu. Stefano Pioli, bu performans sonrası gelecek sezonda Kırmızı-Siyahlılar'ın hocası olarak devam etmeyi garantiledi.



"6. SIRA YETMEZ"



Pioli Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada; "Ocak ayından beri büyük atılımlar yaptık. Sadece Ibra'nın gelişi değil, Kjaer'in de gelişi ile beraber kadro kalitesini yükselttik. Şimdi yaptıklarımızı geliştirmeye odaklanmalıyız. Gelecek sezon 6. bitirirsek mutlu olmayacağız." dedi.



Pioli, ayrı takımının gelecek sezon orta sahaya 2 oyuncu daha alması gerektiğini ifade etti.



