Pınar Karşıyaka'dan unutulmaz galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta zirve yarışında Türk Telekom'a evinde yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka, deplasmanda 3 uzatmaya gidip uzun yıllar unutulmayacak maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 109-101 yenerken rakibinin evindeki 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi.



Denizli'de normal süresi 76-76, ilk uzatma bölümü 88-88, ikinci uzatması da 94-94 eşitlikle biten karşılaşmada ev sahibinden 5 oyuncu, Karşıyaka'dan 2 oyuncu 5 faulle dışarıda kaldı. Eksilen rakibi üçüncü uzatmada yenmeyi başaran Kaf-Kaf, 23 maçta 17 galibiyete ulaşıp takipçisi Anadolu Efes'le 9 Nisan'da evinde oynayacağı karşılaşma öncesi üçüncü sıradaki yerini korudu.



Guard Errick McCollum'un adalesinde yaşadığı sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Kenan Sipahi 35 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.



"Müthiş bir maç oldu" diyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Ben oyunculuk dönemimde Anadolu Efes forması giyerken bir kez Dinamo Zagreb deplasmanında 3 uzatma oynamıştım. Çok sık rastlanan bir durum değil. İki takım da birbirinden bir türlü kopamadı, hem biz hem de Merkezefendi kazanmayı haketti. Oyuncular müthiş bir mücadele ortaya koydular, çok da yoruldular. Son uzatmada çembere gidebilmek için biz biraz daha güçlü kaldık. Çok güzel bir mücadele oldu. Eksiklerimize rağmen pes etmedik. Bu sene ilk kez Errick McCollum olmadan oynadık. Bu şartlarda kazanmak benim için çok değerli. İki takımı da kutluyorum" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ