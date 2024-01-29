Pınar Karşıyaka'dan Efes'e karşı muhteşem zafer

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Anadolu Efes'i 99-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka kendine geldi.



Üst üste ligde Fenerbahçe, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Tenerife'ye yenilerek taraftarını üzen yeşil-kırmızılılar, Anadolu Efes'i iyi bir oyunla farkı mağlup etmenin coşkusunu yaşadı. Tüm periyotlarda rakibine üstünlük kuran Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, yaşadıkları moral bozukluğunu çok iyi telafi ettiklerini söyledi.



Anadolu Efes'e karşı maçın başından sonuna kadar enerji dolu oynadıklarını anlatan Sarıca, "Salonumuz doluydu, muhteşem bir taraftarımız vardı. Maçı 27 asist yaparak bitirdik. Hem paylaşım yaptık, hem de zevkli ve akıcı bir oyun oynadık. Anadolu Efes de yorgundu, enerjilerinin iyi olmadığı görüldü. Biz de o avantajı alınca maçın sonuna kadar akıllı oynayıp çok önemli rakibimizi farkla yendik. Bizim için moral oldu. Elbette biz her maçı kazanmak istiyoruz. Önemli olan ayağa kalkabilmek. Bizim sevinmeye de üzülmeye de vaktimiz yok çünkü çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçımız var" diye konuştu.



