Phoenix'ten Grayson Allen'a 70 milyon dolar!

Phoenix Suns guardı Grayson Allen'ın, takımıyla kontratını dört yıllığı 70 milyon dolarlık sözleşme ile uzatmayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Phoenix'ten Grayson Allen'a 70 milyon dolar!
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16 Nisan 2024 10:49
Phoenix Suns guardı Grayson Allen'ın, takımıyla kontratını dört yıllığı 70 milyon dolarlık sözleşme ile uzatmayı kabul ettiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Suns'ın Allen ile oyuncu opsiyonunu da içeren dört yıllığı 70 milyon dolarlık bir uzatma konusunda anlaştığını bildirdi.

Ekim ayında 29 yaşına girecek olan Allen, bireysel anlamda en iyisi olan altıncı NBA sezonunu geride bıraktı. Suns guardı, %49,9 şut isabetiyle (ve NBA'in en iyisi olan %46,1 üçlük isabetiyle) kariyer rekoru 13,5 sayı ortalaması yakaladı.

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