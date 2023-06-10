Phoenix Suns ekibinin Chris Paul'un yerini alması için dört point guard ile ilgilendiği iddia edildi.



Şu sıralar Paul'un geleceği hakkında kafa yormaya devam eden Suns, iddialara göre point guard pozisyonunu doldurmak için bazı hedeflerini çoktan belirlemiş durumda.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Suns'ın kadrosunda Immanuel Quickley, Payton Pritchard, Monte Morris ve Gabe Vincent gibi isimlerin yer alması konusunda istekli olduğunu söyledi:



"Yahoo Sports'a konuşan kaynaklar, Phoenix'in, Knicks ekibinin Yılın Altıncı Adamı ödülü adayları arasına girmiş olan guardı Immanuel Quickley'e büyük ilgi duyduğunu söyledi.



Kaynaklar, Boston'ın rotasyonunun dışında kalan eski birinci tur seçimi Payton Pritchard'ın da Phoenix yönetiminde birkaç destekçisi olduğunu ve bu yaz kontratını uzatmaya uygun hale gelmesiyle takas piyasasında sıkça konuşulacak bir isim olmasının beklendiğini açıkladılar.



Kings guardı Davion Mitchell, Suns'ın radarına girmiş başka bir çaylak oyuncu. Phoenix, lig kaynaklarına göre Washington'daki guard Monte Morris'i ve Miami guardı Gabe Vincent'ı da izlemişti."



Quickley bu sezon 14.9 sayı, 4.2 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalaması sonrası, New York tarafından kontratındaki 4.1 milyon dolarlık takım opsiyonu kullanılarak kadroda tutulması bekleniyor.



Öte yandan Pritchard takas edilme niyetini dile getirmişken, Morris yeni takım başkanı Michael Winger yönetimi altında takas listesine alınabilir ve Vincent ise serbest oyuncu döneminde daha çok para kazanma yolunu tercih edebilir.





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