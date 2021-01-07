Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın cezası belli oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi.
Konyaspor maçında oynamayan Emre Kılınç, hafta sonu Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek ve cezasını tamamlayacak.
Öte yandan PFDK, Galatasaraylı Yönetici Mahmut Recevik'e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi.
Konyaspor maçında oynamayan Emre Kılınç, hafta sonu Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek ve cezasını tamamlayacak.
Öte yandan PFDK, Galatasaraylı Yönetici Mahmut Recevik'e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.