PFDK'den Kayserispor'a para cezası

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a 112 Bin TL para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
PFDK'den Kayserispor'a para cezası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2023 16:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mondihome Kayserispor'a 112 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan maçta gerçekleşen saha olayları nedeniyle Kayserispor'a 112 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery