PFDK'dan Salih Dursun'a men cezası!

PFDK, Fatih Karagümrük futbolcusu Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
PFDK'dan Salih Dursun'a men cezası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2023 19:09
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle Salih'e 2 resmi maçtan men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 4 maça çıkan Salih Dursun bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery