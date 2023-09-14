PFDK'dan Salih Dursun'a men cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Salih Dursun'a 2 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle Salih'e 2 resmi maçtan men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.



Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 4 maça çıkan Salih Dursun bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



