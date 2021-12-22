Pesic: "Viviano gelen ne varsa tuttu"

VavaCars Fatih Karagümrük'ün golcüsü Pesic, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pesic: 'Viviano gelen ne varsa tuttu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2021 23:14
VavaCars Fatih Karagümrük'ün yıldız golcüsü Aleksandar Pesic, 9 kişi kalmalarına karşın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Pesic, "1 tane pozisyona girdik ve attık. 2 kişi eksildikten sonra takımın ortaya koyduğu ruh önemli. Kalecimiz Viviano gelen ne varsa tuttu. Neticesinde böyle bir sonuç ortaya çıktı" açıklamasını yaptı.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE ATIYORUM"

Süper Lig'de 10. kez ağları sarsan Pesic, "Bugün özellikle karakter gösterdik. Tüm takım arkadaşlarımı takdir etmem gerekiyor. Attığımız tüm gollerde takım halinde varız. Ben atabiliyorsam, takım halinde yaptığımız gayret öndedir. Elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Bu maç özelinde 2 kişi eksikken 3 puan aldığımız için mutluyuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.