Pesic: 'Viviano gelen ne varsa tuttu'

VavaCars Fatih Karagümrük'ün yıldız golcüsü Aleksandar Pesic, 9 kişi kalmalarına karşın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Pesic, "1 tane pozisyona girdik ve attık. 2 kişi eksildikten sonra takımın ortaya koyduğu ruh önemli. Kalecimiz Viviano gelen ne varsa tuttu. Neticesinde böyle bir sonuç ortaya çıktı" açıklamasını yaptı.



"ELİMDEN GELDİĞİNCE ATIYORUM"



Süper Lig'de 10. kez ağları sarsan Pesic, "Bugün özellikle karakter gösterdik. Tüm takım arkadaşlarımı takdir etmem gerekiyor. Attığımız tüm gollerde takım halinde varız. Ben atabiliyorsam, takım halinde yaptığımız gayret öndedir. Elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Bu maç özelinde 2 kişi eksikken 3 puan aldığımız için mutluyuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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