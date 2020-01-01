Perkins: "Harden takas edilecekse, gözünüz Philly'de olsun!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Houston Rockets süperstarı James Harden ve Philadelphia 76ers arasında büyük bir takas olacağını öngördü.



Perkins, SiriusXM NBA Radio'da konuştu ve Rockets'ın bundan sonra ne yapacağı ve Harden için geleceğin nasıl olacağı konusunda büyük tahminlerde bulundu:



"James'i takas etmeyi düşünmüyorlar. Şu anda değil. Karşılığında Harden ile aynı kalibrede ya da biraz daha düşük kalibrede bir oyuncuyu geri almadıkları sürece, böyle bir şey olmayacak.



İnsanlar Brooklyn Nets deyip duruyor. Ama James'i takas edeceklerse, muhtemelen Kyrie Irving'i isteyeceklerdir. Şu anda, Rockets stabil duruyor. Sanırım sezonun ilk bölümü için veya otuz maç için, kendisiyle bir deneme sürüşü yapacaklar. İşlerin nasıl gittiğini görecekler."



"HARDEN-SIMMONS TAKASI, %60 OLABİLİR!"



Sonrasında Perkins, bu birlikteliğin sonunun geldiğinin anlaşılması durumunda, Sixers'ın Harden için bir varış noktası olabileceğine dair bir alternatif sundu:



"Eğer iyi gitmezse, şunu söyleyeyim, gözünüz Philly'de olsun. Eğer Philly, beklentiler doğrultusunda oynayamazsa ve Ben Simmons ile Joel Embiid, Doc Rivers'a uyum sağlayamazlarsa, Daryl Morey'nin Harden'ı agresif bir şekilde kovalamasını bekleyebilirsiniz.



Houston'da işler iyi gitmezse, James Harden'ın Philly'ye Ben Simmons karşılığında takas edileceğinden neredeyse %60 eminim."



