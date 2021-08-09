Pereira ile taraftar arasında "4-4-2" gerilimi

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçında Vitor Pereira kendisine 4-4-2 diye bağıran taraftara tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Pereira ile taraftar arasında '4-4-2' gerilimi
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09 Ağustos 2021 23:33
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçına Vitor Pereira ile bir taraftar arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Fenerbahçe'nin mücadeleyi 2-0 önde götürdüğü sırada tribünde bir taraftar Portekizli teknik adama "4-4-2" şeklinde bağırmaya başladı. Pereira da mücadele sırasında kendisine 4-4-2 diye bağıran taraftarına dönerek 'Kes sesini' dedi.

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 3-1 kazanırken, Vitor Pereira yeni sistemi 3-4-3'ü bu maçta da denedi.


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