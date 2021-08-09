Pereira ile taraftar arasında '4-4-2' gerilimi

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçına Vitor Pereira ile bir taraftar arasında yaşanan gerilim damga vurdu.



Fenerbahçe'nin mücadeleyi 2-0 önde götürdüğü sırada tribünde bir taraftar Portekizli teknik adama "4-4-2" şeklinde bağırmaya başladı. Pereira da mücadele sırasında kendisine 4-4-2 diye bağıran taraftarına dönerek 'Kes sesini' dedi.



Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 3-1 kazanırken, Vitor Pereira yeni sistemi 3-4-3'ü bu maçta da denedi.



