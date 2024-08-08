Pepe, futbolu bıraktı

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Pepe, 41 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Pepe, futbolu bıraktı
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08 Ağustos 2024 18:11
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 18:47
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Pepe, 41 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Porto ile sözleşmesi sona eren Pepe, yaptığı açıklamada futbolculuğa devam etmeyeceğini ifade etti.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 873 resmi maçta 34 kupa kazanmayı başararak başarılması güç istatistiklere ulaştı.

Ayrıca Pepe, EURO 2024'te Portekiz formasıyla mücadele ederek Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu olma unvanını da eline almıştı.

Kariyeri boyunca Maritimo, Porto, Real Madrid, Beşiktaş ve son olarak yeniden Porto formalarını giyen Pepe, Portekiz Milli Takımı ile de 141 resmi maçta forma giymişti. 
 
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