Pep Guardiola: 'Oyuncuları baştan çıkarıyorum'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Pep, "Oyuncular, verdiğiniz taktiksel bilgileri bu kadar kısa sürede nasıl sahaya yansıtıyor?" sorusuna, "Ben çekici bir adamım, onları baştan çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.



Guardiola yaptığı açıklamada, "Ben gerçekten iyiyim. Oyuncularım hata yaptığında onlarla bireysel olarak konuşuyorum. Beni çok iyi anlıyorlar." şeklinde konuştu.





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