Pep Guardiola: "Oyuncuları baştan çıkarıyorum"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pep Guardiola: 'Oyuncuları baştan çıkarıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2023 17:41
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Pep, "Oyuncular, verdiğiniz taktiksel bilgileri bu kadar kısa sürede nasıl sahaya yansıtıyor?" sorusuna, "Ben çekici bir adamım, onları baştan çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Guardiola yaptığı açıklamada, "Ben gerçekten iyiyim. Oyuncularım hata yaptığında onlarla bireysel olarak konuşuyorum. Beni çok iyi anlıyorlar." şeklinde konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery