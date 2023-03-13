Pep Guardiola'nın istediği sol bek!

Manchester City, Chelsea forması giyen Ben Chilweel ile ilgileniyor.



The Athletic'in haberine göre, takımın teknik direktörü Pep Guardiola, Bayern Münih'e satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Joao Cancelo yerine Chilweell'i düşünüyor.



Guardiola'nın, 26 yaşındaki futbolcuyu Chelsea'ye transfer olmadan önce de kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Manchester City'nin, Guardiola'nın İngiliz futbolcu için ısrarı sonrası yaz transfer döneminde girişimlerde bulunacağı aktarıldı.



Bu sezon Chelsea'de 21 maça çıkan Chilwell, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





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