Pendikspor, Pendik Stadı'nın açılışını erteledi

Pendikspor, Pendik Stadı'nın açılışının Sivasspor maçına ertelendiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, Pendik Stadı'nın açılışını erteledi
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18 Eylül 2023 19:11
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Pendik Stadı'nın açılışının ertelendiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pendik Stadı'nın Süper Lig standartlarına uygun hale gelmesi için yaptığımız yenileme çalışmaları devam etmektedir. Altıncı haftadaki Fatih Karagümrük maçı için planlanan stat açılışımız, çalışmaların yetişmemesinden dolayı bir sonraki iç saha maçımız olan EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasına ertelenmiştir." denildi.

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