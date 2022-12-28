Pendikspor iki oyuncusuyla yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Khaly Thiam ve Nemanje Nikolic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Khaly Thiam ve Nemanje Nikolic ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Futbolcularımıza bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.





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