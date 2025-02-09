Penarol, Muslera'ya talip oldu!

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2011 yılından beri sarı-kırmızılılarda forma giyen başarılı kalecinin sezon sonu için geleceği henüz netlik kazanmadı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
PENAROL HAREKETE GEÇTİ
Muslera'nın kariyerine büyük bir ihtimalle ülkesinde devam etmesi bekleniyor. Uruguay'ın köklü ekiplerinden Penarol'un Muslera'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.
Muslera'nın da bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 39 gole engel olamazken 7 kez kalesini gole kapattı. Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a 6.7 milyon Euro'ya ve Loric Cana karşılığında transfer olmuştu.
BÜYÜK PAY SAHİBİ
Tecrübeli eldiven, Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.
PENAROL HAREKETE GEÇTİ
Muslera'nın kariyerine büyük bir ihtimalle ülkesinde devam etmesi bekleniyor. Uruguay'ın köklü ekiplerinden Penarol'un Muslera'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.
Muslera'nın da bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 39 gole engel olamazken 7 kez kalesini gole kapattı. Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a 6.7 milyon Euro'ya ve Loric Cana karşılığında transfer olmuştu.
BÜYÜK PAY SAHİBİ
Tecrübeli eldiven, Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.