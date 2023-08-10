Los Angeles Lakers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı ve genel menajeri Rob Pelinka, yıldız oyuncusu Anthony Davis'in kontratını uzatma sürecini ayrıntılı olarak anlattı.



Geçtiğimiz hafta Davis, 2027-28 sezonunun sonuna kadar Lakers'ta kalmasını sağlayan üç yıllığı 190 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



Pelinka, bu önemli genişlemeye yol açan karar verme süreciyle ilgili içgörülerini paylaşarak, ön plana çıkan olguların Davis'in sahadaki varlığının ötesinde, karakterine ve takım değerlerine olan bağlılığı olduğunu vurguladı:



"Jeanie, Darvin ve ben, Anthony'nin kontratını uzatarak önümüzdeki yıllarda Lakers'ın lideri olmanın ne anlama geldiğine dair bakış açısını öğrenmekten dolayı muhtemelen en çok heyecanlanan kişilerdik.



Ve onunla yaptığımız konuşmalarda karakterine, kim olduğuna, takım arkadaşlarına nasıl davrandığına, en çalışkan olma arzusuna ve tüm bunların takım kültürümüzü oluşturmaya nasıl yardımcı olduğuna odaklandık.



Kendisi tabii ki ligin en dominant iki yönlü oyuncularından biri, ancak onun bu liderlik dizginlerini ele alma arzusunu görmek ve bu konuşmaları yapabilmek bizim için oldukça önemliydi."



Serbest oyuncu dönemi öncesi sürece de değinen Pelinka, Lakers'ın görüşmelere erken başlama konusunda proaktif davrandığını ve takım içinde sürekliliğe öncelik verdiğini kaydetti.



Pelinka, Davis'in takımda çok önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bu kontratı vermek, sürekliliğimizin merkezinde yer alıyor. Kendisi bizim temel direğimiz." şeklinde konuştu.



2022-23 sezonunda Davis, maç başına 34 dakikada 25,9 sayı, 12,5 ribaund ve 2,6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



