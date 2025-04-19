Pedro Malheiro: "En önemlisi 3 puan"

Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pedro Malheiro: 'En önemlisi 3 puan'
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19 Nisan 2025 18:13
Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Pedro Malheiro, maçın ardından şu sözleri kullandı:

"Bugünkü maç için hafta boyunca iyi çalışmıştık. İlk yarının özelinde golü biraz geç bulduk ama 1-0'la girdik devreye. İkinci yarıda hava ve zeminin etkisiyle zor oldu ama oyunu kontrol altında tutmayı başardık. Daha iyi iş çıkartabilirdik ama en önemlisi 3 puandı. Perşembe günü kupa maçımız var. Bizim için çok önemli bir maç. Artık bu maçı düşünüyoruz."

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