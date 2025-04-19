Pedro Malheiro: 'En önemlisi 3 puan'

Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Pedro Malheiro, maçın ardından şu sözleri kullandı:
"Bugünkü maç için hafta boyunca iyi çalışmıştık. İlk yarının özelinde golü biraz geç bulduk ama 1-0'la girdik devreye. İkinci yarıda hava ve zeminin etkisiyle zor oldu ama oyunu kontrol altında tutmayı başardık. Daha iyi iş çıkartabilirdik ama en önemlisi 3 puandı. Perşembe günü kupa maçımız var. Bizim için çok önemli bir maç. Artık bu maçı düşünüyoruz."
Pedro Malheiro, maçın ardından şu sözleri kullandı:
"Bugünkü maç için hafta boyunca iyi çalışmıştık. İlk yarının özelinde golü biraz geç bulduk ama 1-0'la girdik devreye. İkinci yarıda hava ve zeminin etkisiyle zor oldu ama oyunu kontrol altında tutmayı başardık. Daha iyi iş çıkartabilirdik ama en önemlisi 3 puandı. Perşembe günü kupa maçımız var. Bizim için çok önemli bir maç. Artık bu maçı düşünüyoruz."