Paulinho, Barça'dan ayrılık ateşini yaktı!

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Paulinho Bezerra, Brezilya Milli Takımı ile birlikte, Belçika tarafından Dünya Kupası'nda elendikten sonra, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu verdiği demeçte, Katalan kulübünden ayrılması için tekliflerin geldiğini açıkladı.Paulinho, verdiği demeçte,şeklinde konuştu.Paulinho için yapılan teklifler arasında, eskiden ödediği paranın iki katını ödemeye hazır olan eski kulübü Guangzhou Evergrande ve Barcelona'ya 50 milyon Euro ödemeye hazır olan ismi açıklanmayan başka bir kulüp daha var.Paulinho'nun Barcelona'da ilk 11 oynamaması, Çin'de ödenen paranın bolluğu ve oradaki rahatlığından dolayı Guangzhou Evergrande'ye dönmesi muhtemel gözüküyor.