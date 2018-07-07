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Paulinho, Barça'dan ayrılık ateşini yaktı!

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Paulinho, Dünya Kupası'nda elendikten sonra geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paulinho, Barça'dan ayrılık ateşini yaktı!
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07 Temmuz 2018 17:13
Barcelona'nın orta saha oyuncusu Paulinho Bezerra, Brezilya Milli Takımı ile birlikte, Belçika tarafından Dünya Kupası'nda elendikten sonra, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu verdiği demeçte, Katalan kulübünden ayrılması için tekliflerin geldiğini açıkladı.

Paulinho, verdiği demeçte, "Menajerimle bu konu hakkında konuşmak için Barselona'ya gidiyorum. Çin'den ve başka bir kulüpten daha taliplerim var, ancak gideceğimden emin değilim. Menajerimle konuşmam lazım." şeklinde konuştu.

Paulinho için yapılan teklifler arasında, eskiden ödediği paranın iki katını ödemeye hazır olan eski kulübü Guangzhou Evergrande ve Barcelona'ya 50 milyon Euro ödemeye hazır olan ismi açıklanmayan başka bir kulüp daha var.

Paulinho'nun Barcelona'da ilk 11 oynamaması, Çin'de ödenen paranın bolluğu ve oradaki rahatlığından dolayı Guangzhou Evergrande'ye dönmesi muhtemel gözüküyor.

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