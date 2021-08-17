Patrick van Aanholt: "Galatasaray'da olduğum için mutluyum"

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Patrick van Aanholt, Giresunspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Patrick van Aanholt: 'Galatasaray'da olduğum için mutluyum'
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17 Ağustos 2021 00:32
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Patrick van Aanholt, Giresunspor'u 2-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Hollandalı oyuncu, "Gerçekten çok mutluyum Galatasaray forması giydiğim için. Güzel oldu, 3 puanı aldık. Lige güzel başlamak hep önemlidir, iyi başladığımız için çok mutluyum" dedi.

Adaptasyon sürecini hızlı geçtiğini söyleyen Van Aanholt, "Çok çabuk adapte olmam gerekiyordu, biraz geç geldim. Avrupa Kupası ve sonra lig başlıyor, daha önce tanıdığım Babel ve Yedlin var, onların burada olması benim için avantaj. Geç geldiğim için çok fazla adaptasyon süresi de olmadı, hemen adapte olmam gerekiyordu, ben de ona göre davrandım" ifadelerini kullandı.


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