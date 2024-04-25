Paralimpik yüzücülerden 1 dünya rekoru, 2 madalya

Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Turgut Aslan Yaraman gümüş, Sevilay Öztürk bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paralimpik yüzücülerden 1 dünya rekoru, 2 madalya
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25 Nisan 2024 00:41
Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Turgut Aslan Yaraman gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira kentinde gerçekleştirilen şampiyonada erkekler S7 kategorisi 100 metre sırtüstünde Turgut Aslan Yaraman, elemelerde 1.07.91'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak finale yükseldi. Finalde ise 1.07.64 yüzen milli sporcu, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Kadınlar SM5 kategorisi 200 metre karışıkta Sevilay Öztürk, 3.54.94'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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