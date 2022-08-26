Paqueta, adım adım West Ham'a

West Ham United'ın, bir süredir gündemde yer alan Lucas Paqueta transferinde sona geldiği öne sürüldü.



İngiliz medyasında yer alan haberde; West Ham United'ın, Brezilyalı orta saha oyuncusu için Lyon ile el sıkıştığı ifade edildi.



Premier Lig temsilcisinin, bu transfer için Lyon'a 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.



Geçtiğimiz sezon Lyon'da 44 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol, 7 asistlik bir performansıyla dikkat çekmişti.





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