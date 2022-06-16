Papiss Cisse, Alanya'ya haber yolladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Papiss Cisse, Yeni Alanya'ya yaptığı özel açıklamada jübilesini Alanyaspor'da yapmak istediğini söyledi



Şu an bonservisi elinde olan 37 yaşındaki golcü futbolcu, yakın bir Türk arkadaşının yardımı ile yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Beni Alanya topraklarına gömün. Ben jübilemi Alanya'da yapmak istiyorum. Alanya'da futbolu bırakmak istiyorum. Alanya sahillerini, Alanya halkını, özellikle muzunu ve avokadosunu çok özledim. Birkaç yıla kadar futbolu bırakacağım ama bırakırsam bunu Alanyaspor forması altında yapmak istiyorum."



HENÜZ TRANSFER SESİ YOK



Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'un adı çok sayıda oyuncu ile anılıyor. Ancak henüz anlaşılan net bir isim yok. 17 Haziran'da başlayacak olan 1'inci Transfer Tescil Dönemi ile birlikte turuncu yeşilli yönetimin imza şovuna başlaması bekleniyor. İsmi Lecce ile anılan Diedhio'nun olası transferini hesaba katarak forvet arayışlarına da hız veren Alanyaspor yönetiminin, Cisse'nin mesajına nasıl cevap vereceği merak konusu oldu. 2018-2019 sezonunda geldiği Alanyaspor'da 2 yıl forma giyen ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Cisse, sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlamıştı. Senegalli yıldız, Alanyaspor'da 65 maçta forma giymiş ve 42 gole imza atmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ