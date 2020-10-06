PAOK'tan Pelkas paylaşımı: "Fenerbahçe, ona iyi bakın"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas için eski kulübü PAOK, bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
PAOK'tan Pelkas paylaşımı: 'Fenerbahçe, ona iyi bakın'
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06 Ekim 2020 13:28
Fenerbahçe'nin Yunanistan ekibi PAOK'tan transfer ettiği Dimitris Pelkas için siyah - beyazlı kulüpten bir paylaşım geldi

PAOK'un twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu bir veda değil. Yine görüşeceğiz #TheJoker. PAOK Akademisi çocuklarını, hayallerinin gerçekleştiğine inandırdığın için teşekkürler. Sevgili Fenerbahçe, lütfen ona çok iyi bakın." ifadeleri yer aldı.

Sarı - lacivertliler, 26 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme iözalamıştı.



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