PAOK'tan Pelkas paylaşımı: 'Fenerbahçe, ona iyi bakın'

Fenerbahçe'nin Yunanistan ekibi PAOK'tan transfer ettiği Dimitris Pelkas için siyah - beyazlı kulüpten bir paylaşım geldi



PAOK'un twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu bir veda değil. Yine görüşeceğiz #TheJoker. PAOK Akademisi çocuklarını, hayallerinin gerçekleştiğine inandırdığın için teşekkürler. Sevgili Fenerbahçe, lütfen ona çok iyi bakın." ifadeleri yer aldı.



Sarı - lacivertliler, 26 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme iözalamıştı.



