Indiana Pacers'ın, Brooklyn Nets forveti Cam Johnson'ı takas yoluyla alma ihtimali üzerine "takip edilmesi gereken bir takım" olduğu iddia edildi.



The Stein Line'dan Marc Stein, Pacers'ın Johnson'ı potansiyel olarak takas etmesi üzerine "takip edilmesi gereken bir takım" olduğunu söyledi.



Stein ayrıca Sacramento Kings'in Johnson için Nets ile takas görüşmeleri yaptığını ancak Devin Carter'ı takasa dahil etmeye yanaşmadığını açıkladı.



Oklahoma City Thunder ekibinin ismi de daha önce Johnson için potansiyel bir hedef yeri olarak geçmişti.



