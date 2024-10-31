Özgürlük için veda vakti! Galatasaray Kemerburgaz'a geçiyor

Galatasaray sportif anlamda sahada istediği sonuçları alırken ekonomik anlamda o kadar da rahat değil. Sebebi de Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ve aylık 100 milyon TL'yi bulan faiz yükü. Öyle ki Galatasaray, Beşiktaş derbisinden 56 milyon TL'lik gelir elde etti ancak para bir kuruşuna bile dokunamadan direkt Bankalar Birliği'ne gitti.
GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Yönetimin ifadesine göre, Tottenham maçından da 50 milyon TL ve üzerinde bir gelir bekleniyor ve o para da aynı şekilde borca gidecek. O nedenle de sarı kırmızılılarda öncelik Florya'dan bir an önce taşınmak. Bu bağlamda, Bankalar Birliği'nden çıkmak adına Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalar hız kazandı.
SON RÖTUŞ BURUK'TAN
Ekonomik olarak özgürlüğünü kazanmak ve 'milyonluk' faiz yükünden kurtulmak için Dursun Özbek yönetimi, Florya projesini devreye sokmak adına teyakkuza geçti! Plana göre Galatasaray Kulübü 2025 Ocak ayında futbol ve altyapı tesislerini Kemerburgaz'a taşıyacak. Yeni adreste saha çalışmaları son safhaya geldi, kamp tesisleri de son derece modern şekilde dizayn edildi. Oyuncular ve teknik heyet için ayrılan 11 metrekarelik ve 5 kattan oluşan komplekste son safhaya gelindi. Ki son rötuşlara teknik direktör Okan Buruk karar verecek. Sadece her oyuncu için değil aynı zamanda tüm antrenörler için de ayrı odalar tahsis edilecek.
GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Yönetimin ifadesine göre, Tottenham maçından da 50 milyon TL ve üzerinde bir gelir bekleniyor ve o para da aynı şekilde borca gidecek. O nedenle de sarı kırmızılılarda öncelik Florya'dan bir an önce taşınmak. Bu bağlamda, Bankalar Birliği'nden çıkmak adına Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalar hız kazandı.
SON RÖTUŞ BURUK'TAN
Ekonomik olarak özgürlüğünü kazanmak ve 'milyonluk' faiz yükünden kurtulmak için Dursun Özbek yönetimi, Florya projesini devreye sokmak adına teyakkuza geçti! Plana göre Galatasaray Kulübü 2025 Ocak ayında futbol ve altyapı tesislerini Kemerburgaz'a taşıyacak. Yeni adreste saha çalışmaları son safhaya geldi, kamp tesisleri de son derece modern şekilde dizayn edildi. Oyuncular ve teknik heyet için ayrılan 11 metrekarelik ve 5 kattan oluşan komplekste son safhaya gelindi. Ki son rötuşlara teknik direktör Okan Buruk karar verecek. Sadece her oyuncu için değil aynı zamanda tüm antrenörler için de ayrı odalar tahsis edilecek.